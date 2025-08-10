¿Cae el dólar? Revisa la cotización paralela de este domingo 10 de agosto en Bolivia

Según datos emitidos este domingo, 10 de agosto de 2025, a las 7:36 a.m., por el portal especializado https://dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense en el mercado paralelo se cotiza a Bs 13.33 para la venta y Bs 13.24 para la compra.

Esto representa una leve variación respecto a la jornada del viernes, cuando la venta del dólar paralelo se encontraba en Bs 13.41 y la compra en Bs 13.36. Es decir, en esta nueva jornada se observa una disminución de 8 centavos para la venta y 12 centavos para la compra, consolidando así una tendencia a la baja.

¿Cae el dólar? Revisa la cotización paralela de este domingo en Bolivia. Foto: Captura de pantalla

En semanas anteriores, la cotización paralela del dólar estadounidense llegó incluso a alcanzar los Bs 20, evidenciando una marcada inestabilidad en el tipo de cambio no oficial. Estos movimientos son observados de cerca por la población.

Por otro lado, según el sitio https://bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, el denominado “dólar blue” también presenta una cotización en descenso. Al cierre más reciente, la compra se encuentra en Bs 13.24 y la venta en Bs 13.18. Esta paridad es ligeramente inferior a la cotización paralela antes mencionada, aunque muy similar en términos generales.

En contraste, el dólar oficial mantiene su estabilidad, cotizándose a Bs 6.96 para la compra y Bs 6.86 para la venta, una diferencia considerable frente al mercado paralelo.

