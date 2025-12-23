TEMAS DE HOY:
Anciano atropellado Feminicidio en Santa Cruz cargamentos ilícitos

28ºC Santa Cruz de la Sierra

18ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

“Queremos ser escuchados”: la COB se reúne con el Gobierno por el DS 5503

Dirigentes de la FSTMB y la COB ingresaron al diálogo con el Ejecutivo y advirtieron que las protestas continuarán si no se anula el decreto cuestionado.

Hans Franco

23/12/2025 16:52

Foto: COB se reúne con el gobierno para discutir DS 5503
La Paz

Escuchar esta nota

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Andrés Paye, ingresó este martes a una reunión con el Gobierno junto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y representantes de diversos sectores sociales, con una postura definida: exigir la abrogación del Decreto Supremo 5503.

Antes de iniciar el encuentro, el dirigente minero señaló que el diálogo debe desarrollarse en igualdad de condiciones entre las partes. “Estamos ingresando a esta reunión para escucharle y que nos escuche, compañeros, tiene que haber esa igualdad”, manifestó.

Ratificó que la determinación asumida por los trabajadores a nivel nacional se mantiene sin cambios y advirtió que no existe margen de negociación sobre el decreto cuestionado.

“Nos mantenemos a la consigna y a la determinación de todos los trabajadores a nivel nacional: sí o sí se debe abrogar este decreto. Caso contrario, las movilizaciones van a continuar”, enfatizó el dirigente.

La reunión se desarrolla en un contexto de conflictividad social y presión sindical. La mañana de este martes, una movilización de la Central Obrera Boliviana (COB) llegó hasta inmediaciones de la sede de Gobierno en rechazo al Decreto Supremo 5503, donde se reportaron enfrentamientos y el uso de agentes químicos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD