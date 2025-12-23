“Queremos ser escuchados”: la COB se reúne con el Gobierno por el DS 5503

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Andrés Paye, ingresó este martes a una reunión con el Gobierno junto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y representantes de diversos sectores sociales, con una postura definida: exigir la abrogación del Decreto Supremo 5503.

Antes de iniciar el encuentro, el dirigente minero señaló que el diálogo debe desarrollarse en igualdad de condiciones entre las partes. “Estamos ingresando a esta reunión para escucharle y que nos escuche, compañeros, tiene que haber esa igualdad”, manifestó.

Ratificó que la determinación asumida por los trabajadores a nivel nacional se mantiene sin cambios y advirtió que no existe margen de negociación sobre el decreto cuestionado.

“Nos mantenemos a la consigna y a la determinación de todos los trabajadores a nivel nacional: sí o sí se debe abrogar este decreto. Caso contrario, las movilizaciones van a continuar”, enfatizó el dirigente.

La reunión se desarrolla en un contexto de conflictividad social y presión sindical. La mañana de este martes, una movilización de la Central Obrera Boliviana (COB) llegó hasta inmediaciones de la sede de Gobierno en rechazo al Decreto Supremo 5503, donde se reportaron enfrentamientos y el uso de agentes químicos.

