"No hay plata, no hay gas, no hay litio": La frase de Rodrigo Paz para defender el DS 5503

Durante un diálogo sostenido con sectores mineros y representantes de juntas vecinales, el presidente, Rodrigo Paz, explicó y defendió el Decreto Supremo 5503, que establece la eliminación de la subvención a los carburantes, señalando que la medida responde a la compleja situación económica que atraviesa el país.

El mandatario fue enfático al señalar que no existen recursos suficientes para revertir ni aplicar de manera gradual la medida.

“Algunos compañeros me dicen: Rodrigo, voltea, cambia el decreto, listo. ¿Qué hacemos? No hay plata, no hay gas, no hay litio. Lo único que hay somos nosotros, los bolivianos, que vamos a sacar adelante al país. No tengo plata ni para hacerlo gradual, compañeros, ¿de dónde voy a sacar?”, expresó.

Rodrigo Paz afirmó que la decisión fue asumida con responsabilidad y realismo, remarcando que el Estado enfrenta limitaciones económicas severas que obligan a tomar medidas difíciles, pero necesarias para evitar un mayor deterioro financiero.

En ese contexto, el presidente utilizó un ejemplo para graficar la situación económica del país: explicó que, si una persona gana 10 mil bolivianos y sufre un robo de siete mil, debe buscar apoyo e inversión para reactivar la economía de su familia, aun cuando el proceso sea doloroso y complejo.

Mire el video:

