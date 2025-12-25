¿Aún no sabes a dónde ir? Estas son algunas opciones para disfrutar el feriado largo

El turismo interno continúa consolidándose como uno de los principales motores de reactivación económica en Bolivia, especialmente en el marco de los feriados largos. Así lo afirmó el viceministro de Turismo, Andrés Aramayo, quien resaltó el impacto positivo de estos periodos en comunidades, microempresas y sectores vinculados a la actividad turística.

“Este feriado largo es una excelente oportunidad para disfrutar de la diversidad del país y fortalecer la economía local”, sostuvo Aramayo.

El reciente feriado nacional, declarado para el viernes 26 de diciembre por el presidente Rodrigo Paz, tiene como objetivo impulsar el turismo interno como política económica, con suspensión de actividades laborales en sectores públicos y privados.

Destinos recomendados

El Viceministerio de Turismo propone distintos destinos para este fin de semana largo, segmentados por interés:

Naturaleza:

Yungas y lago Titicaca (La Paz)

Chiquitania y valles cruceños (Santa Cruz)

Torotoro (Potosí/Cochabamba)

Aventura:

Torotoro

Yungas (La Paz)

Gastronomía:

Ruta del Vino y Singani (Tarija)

Valles de Cochabamba y Santa Cruz

Cultura:

Chiquitania misional

Centro histórico de Sucre (Chuquisaca)

Turismo como política de desarrollo

Entre enero y septiembre de 2025, se registraron 3,6 millones de viajes internos, generando más de Bs 2.800 millones en ingresos, según datos del Viceministerio. Aramayo destacó que los feriados largos son claves para estos resultados, beneficiando especialmente a las mypes turísticas.

El turismo genera beneficios transversales: desde el alojamiento familiar y la gastronomía local hasta el transporte interdepartamental y la artesanía. En algunos destinos, la ocupación hotelera alcanza hasta el 90 %, ayudando a las pequeñas unidades económicas a cerrar el año con liquidez.

Además, el turismo comunitario impulsa ingresos directos en zonas rurales e indígenas, promoviendo la conservación ambiental y cultural. El gasto de los visitantes permanece en las comunidades, activando al menos 37 eslabones de la cadena productiva.

Con información de Ahora El Pueblo

