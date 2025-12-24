A partir del 2 de enero de 2026, estos beneficiarios podrán cobrar su renta

El Senasir difundió el cronograma de pagos para garantizar que el sector pasivo reciba sus rentas tras los feriados de fin de año.
El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) anunció oficialmente el calendario de pagos correspondientes al mes de diciembre de 2025. La información fue difundida a través de sus redes sociales y plataformas digitales institucionales.
Según el cronograma, el operativo nacional de cancelación de rentas comenzará el viernes 2 de enero de 2026, fecha desde la cual los beneficiarios del sistema de reparto podrán acceder a sus haberes de manera ordenada y segura.
La medida busca garantizar el cumplimiento del calendario de pagos para el sector pasivo, teniendo en cuenta los feriados de fin de año y asegurando que los rentistas dispongan de sus ingresos de manera oportuna.
El Senasir recordó que este desembolso corresponde a la renta del mes de diciembre de 2025 y ratificó su compromiso de mantener una atención continua y organizada para todos los beneficiarios a nivel nacional.
