Nochebuena sin malestar: Qué combinaciones conviene evitar en la mesa boliviana

Tenga cuidado, algunas combinaciones te pueden arruinar la  tan esperada Nochebuena.  Con un poco de cuidado, se puede disfrutar sin inconvenientes y con el estómago tranquilo.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

24/12/2025 12:00

FOTO: RRSS

La mesa navideña en Bolivia se llena de aromas, colores y sabores tradicionales, desde el lechón y la picana hasta el panetón que no puede faltar. Sin embargo, algunos combos pueden jugarle una mala pasada al estómago y arruinar la celebración, según advierte expertos culinarios. 

FOTO: RED UNO

Uno de los más comunes es combinar lechón con cerveza. La carne de cerdo es pesada y lenta de digerir, y sumarle cerveza, que genera gases, puede provocar hinchazón y acidez. En estos casos, lo mejor es acompañar con agua o bebidas sin gas.

 

FOTO: RED UNO

Otra combinación riesgosa es frituras con alcohol, como empanadas, salteñas o arrollados, junto con cerveza. El estómago se sobrecarga y la digestión se complica. Asimismo, después de una picana abundante, pasar directo al postre con crema, chocolate o panetón puede causar reflujo y pesadez.

Las gaseosas también inflan el estómago si se toman con comidas copiosas, y el exceso de dulces con champagne o sidra puede generar malestar general.

Picana. FOTO: RRSS

Para evitar sobresaltos, especialistas aconsejan comer despacio, no repetir por compromiso, alternar alcohol con agua y no acostarse inmediatamente después de la cena. Con un poco de cuidado, se puede disfrutar de la Navidad sin inconvenientes y con el estómago tranquilo.


 

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

