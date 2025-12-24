Dan tregua a los bloqueos y liberan rutas desde Sucre hacia Cochabamba y Oruro

La Central Única de Trabajadores Originarios Quechuas de la Provincia Oropeza Primera (CUTOQPO) declaró un cuarto intermedio en los bloqueos instalados en las rutas que conectan la ciudad de Sucre con Cochabamba, Oruro, La Paz y Santa Cruz.

La decisión fue asumida este martes y comunicada oficialmente mediante una resolución, en la que se dispone la suspensión temporal de las movilizaciones con el objetivo de permitir el libre tránsito de pasajeros durante las fiestas de fin de año.

Los puntos de bloqueo que fueron levantados se encontraban en Punilla, en la ruta Sucre–Oruro, y en los sectores de Tambo y Tapial, en la vía hacia Cochabamba y Santa Cruz. Estas carreteras permanecían cerradas desde la madrugada del lunes.

Pausa por Navidad, pero el conflicto sigue

De acuerdo con los dirigentes, la liberación de las rutas responde a un gesto de consideración hacia las familias que buscan trasladarse para pasar Navidad y reencontrarse con sus seres queridos.

No obstante, aclararon que el cuarto intermedio no significa el levantamiento definitivo de la protesta. La organización ratificó su exigencia de abrogar el Decreto Supremo 5503, al considerar que la norma afecta no solo al sector campesino, sino también a la economía de la población en general.

Los movilizados advirtieron que, si no existe una respuesta del Gobierno, las medidas de presión podrían reactivarse en los próximos días.

