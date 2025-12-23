“Pensamos que es un sueño”: Velan en Quillacollo a teniente fallecido en operativo en el Trópico

El dolor y la incredulidad marcan la despedida del teniente de la Policía Boliviana, Cristian Herrera, quien falleció ahogado mientras cumplía funciones en el Trópico de Cochabamba. El efectivo, perteneciente a la unidad de Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), fue arrastrado por la fuerte corriente de un río cuando intentaba verificar si era posible cruzarlo junto a su patrulla, en camino a apoyar un operativo.

Sus restos son velados en el municipio de Quillacollo, donde familiares, amigos y camaradas se reúnen para darle el último adiós. El féretro permanece custodiado por efectivos de Umopar, en señal de respeto y honor a su servicio.

Entre lágrimas, sus familiares lo recuerdan como un joven íntegro, respetuoso y profundamente comprometido con su vocación policial.

“Era tan bueno con todos, con sus papás, sus abuelos, sus hermanos. Era muy educado. Es muy triste su partida”, expresó su tía, visiblemente afectada.

La noticia cayó como un golpe devastador para la familia, que aún no logra asimilar la pérdida.

“No podemos creer que se haya ido. Pensamos que es un sueño, que está dormido y va a despertar. No aceptamos su partida”, relataron con profundo dolor.

Además de su calidad humana, destacan su entrega al servicio y el amor que sentía por su profesión.

“Le encantaba ser policía, trabajaba con amor. Nunca tuvo problemas, nunca faltó. Estaba sirviendo a la ciudadanía”, señalaron sus seres queridos.

La muerte del teniente Cristian Herrera deja un vacío irreparable en su familia y enluta a la institución policial, que pierde a un joven oficial en cumplimiento del deber.

