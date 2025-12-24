“Renaciendo sonrisas”: Red Uno hace entrega de ayuda a tres hogares de niños abandonados en La Paz

Red Uno, junto al apoyo de toda la población, inició la campaña denominada “Renaciendo Sonrisas: Historias que Iluminan”, en beneficio de los centros de acogida Félix Méndez Arcos, José Soria y Niño Jesús de La Paz.

Esta iniciativa tocó el corazón de la población boliviana, que no dudó en brindar su apoyo y cariño a través de donativos increíbles: ropa, juguetes, productos de primera necesidad y alimentos de la canasta familiar.

La campaña recorrió diferentes zonas, destacando el aporte de las comerciantes de las ferias Mañaneras, de las zonas Eguino, Illampu y Tumusla, quienes donaron generosamente prendas de vestir.

Asimismo, ciudadanos y profesionales llegaron hasta las instalaciones del canal portando obsequios personalizados. Muchos de ellos, con lágrimas en los ojos, manifestaron el profundo significado que tiene la Navidad y el motivo detrás de su donación.

A todas las personas que realizaron diversos aportes, queremos agradecerles a nombre de los niños, adolescentes y jóvenes que hoy miércoles 24 de diciembre reciben ese cariño.

Juntos logramos regalar una sonrisa a quienes más lo necesitan en los hogares de acogida de La Paz, gracias infinitas por todo su apoyo.

