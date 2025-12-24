Historias de esfuerzo y esperanza: Red Uno lleva la Navidad a las calles

La Navidad no se vive igual para todos. Mientras muchas familias se preparan para celebrar en casa, para otros estas fechas representan trabajo, esfuerzo y la esperanza de un mejor ingreso. En ese contexto, Red Uno lleva la Navidad a los hogares cruceños con gestos que buscan marcar la diferencia.

En la víspera navideña, el equipo de Red Uno salió a las calles para compartir alegría y solidaridad con quienes día a día luchan por salir adelante. Una de esas historias se encuentra en el Antiguo Mercado Abasto, donde don Sebastián, todos los días trabaja desde las 6 de la mañana como carretillero.

Como parte de la campaña solidaria por las fiestas de fin de año, Red Uno le entregó un canastón. Don Sebastián emocionado agradeció por el presente.

Otra historia similar se encuentra en la Radial 29, donde don Mario Salvatierra, un hombre de la tercera edad, se gana la vida vendiendo gelatina de pata desde hace tres años.

Don Mario se levanta todos los días a las 6 de la mañana para llegar a su fuente de trabajo. Con esfuerzo y constancia, sostiene a su familia y asegura que esta Navidad la pasará junto a sus dos hijos.

Red Uno le entregó un canastón a don Mario. Visiblemente emocionado, recibió el presente con gratitud y palabras de agradecimiento, destacando el valor de sentirse acompañado en estas fechas especiales.



