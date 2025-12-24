Tragedia en la vía Cochabamba–Santa Cruz: bebé de dos meses muere tras choque entre camión y motocicleta

Un trágico accidente de tránsito en la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz cobró la vida de un bebé de tan solo dos meses de edad. El hecho, que actualmente se encuentra bajo investigación policial, dejó también a los padres del menor con diversas heridas.

De acuerdo con el informe oficial de la policía, el accidente se produjo cuando un camión, conducido por un hombre de 30 años, identificado como Jorge, colisionó con una motocicleta que circulaba en la misma dirección.

A raíz del impacto, el conductor de la motocicleta perdió el control del vehículo, provocando que todos sus ocupantes cayeran sobre la capa asfáltica. En el motorizado viajaban:

El conductor: Un adolescente de 17 años que no portaba licencia de conducir.

La madre: Una joven de 18 años quien, al momento del impacto, llevaba al infante en sus brazos.

Consecuencias fatales

Como resultado de la caída, el recién nacido sufrió un Traumatismo Encéfalo Craneal (TEC) severo tras golpearse la cabeza. A pesar de los esfuerzos, el menor de edad falleció debido a la gravedad de la lesión.

La policía boliviana continúa con las investigaciones para determinar las responsabilidades exactas de este suceso y las razones por las cuales el conductor del camión colisionó con la motocicleta. El hecho ha generado consternación debido a la corta edad de los padres y la falta de medidas de seguridad para el traslado del lactante.

Mira la programación en Red Uno Play