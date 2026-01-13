TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Adulto mayor sin vida chofer desaparecido

24ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Camión de carga cae a un canal en Cochabamba y el conductor es arrestado

El vehículo ingresó al canal de riego tras circular a gran velocidad. Pese a lo aparatoso del accidente, no se registraron heridos, aunque el rescate del motorizado presentó serias dificultades técnicas.

Milen Saavedra

12/01/2026 22:27

Camión de carga cae a un canal en Cochabamba y el conductor es arrestado
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la noche de este lunes en la zona de Coña Coña, al oeste de la ciudad, donde un camión de carga terminó dentro de un canal de riego tras una maniobra que pudo haber terminado en tragedia.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 20:15 horas. Según los informes preliminares y las huellas de frenado encontradas en el pavimento, el vehículo circulaba a una velocidad considerable. El camión perdió el control e ingresó al canal, recorriendo unos 10 metros antes de quedar finalmente atrapado en el lecho del río.

Afortunadamente, pese a la espectacularidad del accidente, el motorizado no llegó a volcarse por completo.

El único ocupante del vehículo era el conductor, quien resultó ileso. Sin embargo, efectivos de la Dirección de Tránsito procedieron a su arresto inmediato y traslado a dependencias de la EPI Coña Coña

Hasta el cierre de este reporte, el camión permanecía encallado en el canal. El personal policial aguarda la llegada de una grúa de alto tonelaje, aunque las maniobras se prevén complejas.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD