Camión de carga cae a un canal en Cochabamba y el conductor es arrestado

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la noche de este lunes en la zona de Coña Coña, al oeste de la ciudad, donde un camión de carga terminó dentro de un canal de riego tras una maniobra que pudo haber terminado en tragedia.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 20:15 horas. Según los informes preliminares y las huellas de frenado encontradas en el pavimento, el vehículo circulaba a una velocidad considerable. El camión perdió el control e ingresó al canal, recorriendo unos 10 metros antes de quedar finalmente atrapado en el lecho del río.

Afortunadamente, pese a la espectacularidad del accidente, el motorizado no llegó a volcarse por completo.

El único ocupante del vehículo era el conductor, quien resultó ileso. Sin embargo, efectivos de la Dirección de Tránsito procedieron a su arresto inmediato y traslado a dependencias de la EPI Coña Coña.

Hasta el cierre de este reporte, el camión permanecía encallado en el canal. El personal policial aguarda la llegada de una grúa de alto tonelaje, aunque las maniobras se prevén complejas.

