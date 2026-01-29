La Paz: Dos guardias municipales resultan heridos tras accidente con taxi en la avenida Roma

Dos guardias municipales de La Paz, Kimberly Altamirano y Javier Mendoza, resultaron gravemente heridos la mañana de este jueves tras ser embestidos por un taxi en la avenida Roma, cuando se dirigían a la zona Sur para cumplir labores de regulación del tráfico.

Según la información preliminar, los guardias se desplazaban en una motocicleta oficial cuando el conductor del taxi invadió el carril de bajada, provocando el accidente.

Foto: Accidente de tránsito en la Avenida Roma (AMUN)

Foto: Accidente de tránsito en la Avenida Roma (AMUN)

El secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Erik Millares, confirmó que el hecho ocurrió mientras ambos funcionarios se encontraban en servicio.

“El reporte que tengo es que en la avenida Roma estaban yendo hacia la zona Sur un motociclista y su apoyo, que es una dama, para el tema de regulación del tráfico. Un taxista invadió carril y los embistió. Ambos están con fracturas”, declaró Millares, quien se trasladó al Hospital Metodista para conocer el estado de salud de los heridos.

De acuerdo con el suboficial Reynaldo Quispe, Altamirano presenta fractura en una pierna, mientras que Mendoza sufrió una fractura en el hombro. Ambos fueron trasladados de inmediato al Hospital Metodista, donde reciben atención médica y continúan bajo evaluación.

Las autoridades municipales anunciaron que se realizará el seguimiento correspondiente y se determinarán las responsabilidades del conductor involucrado en el accidente.

Se aguarda el reporte oficial de la Policía de Tránsito para establecer las causas exactas del hecho y definir las acciones legales que correspondan.

Mira la programación en Red Uno Play