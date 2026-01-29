Aprehenden al concubino de una menor que tras dar a luz fue internada en terapia intensiva

Un alarmante caso de violencia sexual y negligencia causó consternación en la ciudad de El Alto. Tras dar a luz en una clínica privada, una adolescente de 16 años desarrolló una infección postparto grave que obligó su traslado de emergencia a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de otro centro hospitalario.

El hecho puso en evidencia una relación de concubinato ilegal, derivando en la inmediata aprehensión del padre del bebé y el inicio de una investigación de oficio.

El Ministerio Público informó que el sindicado ya se encuentra con detención preventiva en el Centro de Rehabilitación de Calahuma por un periodo de cuatro meses. El delito ha sido tipificado como estupro agravado debido a la existencia de una víctima menor de edad y el nacimiento de un bebé.

Las autoridades recordaron que, bajo la normativa vigente, cualquier acceso carnal con una menor constituye un delito, independientemente de si existió consentimiento o convivencia.

“Por el delito de estupro agravado esta siendo investigado ya que hay un producto de este delito y se llegó a aprehender a esta persona y autor del hecho, que según señalan los familiares sería el concubino, debemos tener en cuenta que al ser menor de edad la ley prevé que cualquier acceso carnal que tenga con la menor así sea consentido constituye un delito investigado”, afirmó el jefe policial a cargo del caso.

La investigación también apunta a la responsabilidad del entorno cercano y médico. Los padres de la adolescente serán investigados para determinar su grado de complicidad en la relación de concubinato.

Asimismo, la clínica privada donde se realizó el parto está bajo investigación, ya que omitieron su deber de reportar el ingreso de una menor de edad en gestación a las autoridades competentes, agravando la situación de vulnerabilidad de la víctima que hoy lucha por su vida.

