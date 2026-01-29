Quillacollo: hombre amenazó con explosivo a policías tras denuncia por violencia

Personal de la Unidad de Bomberos de la Policía de Quillacollo secuestró un artefacto explosivo que estaba en poder de un sujeto que agredió a su pareja e intentó evadir su detención por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en el departamento de Cochabamba.

Según el informe preliminar, la Felcv recibió una denuncia por intento de feminicidio en la localidad y, al acudir al lugar, los efectivos se encontraron con el artefacto explosivo en manos del agresor.

El hombre amenazó a los policías con el explosivo al intentar ser detenido, pero tras varios minutos de tensión, el personal de Bomberos y de la Felcv logró retirarle el artefacto y trasladarlo a sus dependencias.

Debido al riesgo que representaba el material, los bomberos de Quillacollo se presentaron en el lugar y aseguraron el artefacto, evitando un posible accidente. El caso continúa en investigación y se prevé que en próximas horas se brinde un informe oficial.

