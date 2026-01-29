TEMAS DE HOY:
Caso maletas Narcotráfico Menor da a luz

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Quillacollo: hombre amenazó con explosivo a policías tras denuncia por violencia

Según el informe preliminar, la Felcv recibió una denuncia por agresión familiar en la localidad y, al acudir al lugar, los efectivos se encontraron con el artefacto explosivo en manos del agresor, quien los amenazó para evitar ser detenido. 

Cristina Cotari

29/01/2026 9:33

El artefacto explosivo: Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

Personal de la Unidad de Bomberos de la Policía de Quillacollo secuestró un artefacto explosivo que estaba en poder de un sujeto que agredió a su pareja e intentó evadir su detención por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en el departamento de Cochabamba.

Según el informe preliminar, la Felcv recibió una denuncia por intento de feminicidio en la localidad y, al acudir al lugar, los efectivos se encontraron con el artefacto explosivo en manos del agresor.

 

 

El hombre amenazó a los policías con el explosivo al intentar ser detenido, pero tras varios minutos de tensión, el personal de Bomberos y de  la Felcv logró retirarle el artefacto y trasladarlo a sus dependencias.

Debido al riesgo que representaba el material, los bomberos de Quillacollo se presentaron en el lugar y aseguraron el artefacto, evitando un posible accidente. El caso continúa en investigación y se prevé que en próximas horas se brinde un informe oficial.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD