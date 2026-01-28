Menor de 16 años da a luz en El Alto y nadie reporta el hecho: la Policía investiga

El pasado 24 de enero, una menor de 16 años dio a luz en una clínica privada de El Alto, sin que el personal médico informara del hecho a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), como lo exige la normativa para menores de edad.

Según informó el coronel Erick Alcócer, director de la FELCV, el caso llegó a conocimiento de las autoridades recién el domingo, luego de que otro hospital realizara la denuncia.

“La investigación determinó que la menor había dado a luz en la clínica, pero no se reportó a la Felcv porque se trataba de una menor de edad. Por esta razón, hemos aperturado un proceso legal”, señaló Alcócer.

La adolescente presentó complicaciones postparto y tuvo que ser trasladada a otro centro médico para recibir atención especializada.

Asimismo, el padre del bebé es un hombre adulto, lo que constituye un delito en Bolivia, y actualmente está siendo investigado por las autoridades.

La clínica también se encuentra bajo investigación por omitir la notificación del parto, incumpliendo con la obligación de proteger a la menor y garantizar la seguridad del recién nacido.

Este caso ha generado preocupación entre autoridades y la población, evidenciando la importancia de respetar los protocolos legales y la protección de menores en situaciones de riesgo.

Mira la programación en Red Uno Play