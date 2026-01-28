Diprove recupera vehículo robado por un policía en servicio activo y un exefectivo en Cochabamba

La Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) recuperó un automóvil que fue robado el pasado sábado por la noche en inmediaciones del Parque de la Familia, en el centro de Cochabamba. El motorizado fue sustraído en menos de media hora y movilizó tanto a los propietarios como a la Policía.

La familia afectada relató que el vehículo fue robado cuando recién habían llegado al parque. “Nosotros estábamos en el parque, llegamos a las 20:00 horas y en ni media hora se lo llevaron. Esa noche hemos hecho la denuncia, nos hemos movilizado por todo lado”, contó la propietaria.

Relató que su familia no pudo dormir durante la búsqueda. “Hemos buscado con las cámaras, hemos caminado por alrededores de la ciudad y provincias. Afortunadamente sí hemos encontrado, hemos rogado, hemos buscado por todo lado”, declaró.

El director departamental de Diprove,Luis Cordero, informó que tras un operativo de inteligencia se logró dar con los responsables, quienes formaban parte de una banda dedicada al robo de motorizados en la ciudad. Los investigadores interceptaron a dos sospechosos en la avenida Fuerza Aérea mientras se desplazaban en otro vehículo.

La autoridad policial dijo que los detenidos tienen vínculos directos con la institución verde olivo y detalló que uno de ellos es un exmiembro de la Policía con antecedentes delictivos, mientras que el segundo es un funcionario en servicio activo, quien fue remitido de inmediato a la Dirección Departamental de Investigación Interna (Didipi) para su baja y correspondiente procesamiento penal.

El vehículo recuperado presentaba modificaciones. “Está pintado, toda la parte de abajo es plomo”, indicó la propietaria.

Contó que el motorizado fue adquirido hace menos de un mes mediante préstamo para trabajar. “Nosotros hemos sacado para podernos sustentar todo aquello, compramos, no tenemos ni un mes y nos han robado”, subrayó.

En paralelo, Diprove informó que también se recuperó un microbús robado hace tres meses, que estaba siendo sometido a cambios en un taller para ser comercializado.

