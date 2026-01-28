Diprove recupera vehículo robado por un policía en servicio activo y un exefectivo en Cochabamba

La Policía logró dar con los responsables, quienes formaban parte de una banda dedicada al robo de motorizados en la ciudad.
28/01/2026 14:37
Escuchar esta nota
La Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) recuperó un automóvil que fue robado el pasado sábado por la noche en inmediaciones del Parque de la Familia, en el centro de Cochabamba. El motorizado fue sustraído en menos de media hora y movilizó tanto a los propietarios como a la Policía.
Relató que su familia no pudo dormir durante la búsqueda. “Hemos buscado con las cámaras, hemos caminado por alrededores de la ciudad y provincias. Afortunadamente sí hemos encontrado, hemos rogado, hemos buscado por todo lado”, declaró.
El director departamental de Diprove,Luis Cordero, informó que tras un operativo de inteligencia se logró dar con los responsables, quienes formaban parte de una banda dedicada al robo de motorizados en la ciudad. Los investigadores interceptaron a dos sospechosos en la avenida Fuerza Aérea mientras se desplazaban en otro vehículo.
El vehículo recuperado presentaba modificaciones. “Está pintado, toda la parte de abajo es plomo”, indicó la propietaria.
Contó que el motorizado fue adquirido hace menos de un mes mediante préstamo para trabajar. “Nosotros hemos sacado para podernos sustentar todo aquello, compramos, no tenemos ni un mes y nos han robado”, subrayó.
En paralelo, Diprove informó que también se recuperó un microbús robado hace tres meses, que estaba siendo sometido a cambios en un taller para ser comercializado.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00