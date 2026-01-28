TEMAS DE HOY:
Exdiputada Laura Rojas Sebastián Vespa Montero Accidente a los Yungas

25ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Cuánto pagarán por su pasaje los estudiantes de La Paz desde este lunes?

Mientras la Alcaldía ratifica el monto oficial, el sector del transporte plantea un incremento que genera preocupación en las familias.

Silvia Sanchez

28/01/2026 12:48

¿Cuánto pagarán por su pasaje los estudiantes de La Paz desde este lunes? Foto: Blogspot
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

El pasaje escolar en La Paz vuelve a estar en el centro del debate, a pocos días del inicio del año escolar. Mientras la Alcaldía ratifica que la tarifa diferenciada será de Bs 2,50, el sector del transporte libre propone un incremento que llevaría el costo hasta Bs 2,80, dejando en suspenso cuánto pagarán finalmente los estudiantes desde este lunes.

El alcalde Iván Arias confirmó que la tarifa oficial de Bs 2,50 entrará en vigencia a partir del 2 de febrero, reafirmando el compromiso municipal de garantizar un transporte accesible para los escolares de la ciudad.

Sin embargo, desde la Federación de Transporte Libre de La Paz se planteó una propuesta distinta. El sector propone que el pasaje diferenciado sea de Bs 2,80, una tarifa que no solo alcanzaría a los estudiantes, sino también a personas de la tercera edad y personas con discapacidad.

El secretario ejecutivo de la federación, Limbert Tancara, señaló que la propuesta ya fue presentada y que ahora se aguarda una respuesta oficial de las autoridades municipales antes de que se adopte cualquier modificación.

La falta de una definición concreta mantiene la incertidumbre entre padres de familia y estudiantes, quienes esperan claridad sobre el costo del transporte en un contexto marcado por el incremento del gasto escolar y el inicio del año académico.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD