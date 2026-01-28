¡Atención! Hoy juega el Santos de Miguelito contra Chapecoense: ¿será titular el boliviano?

Hoy arranca el Brasileirao y el futbolista boliviano Miguel Terceros fue convocado para jugar con el Santos en la primera fecha del torneo frente al Chapecoense, desde las 19:00 en el Arena Condá de Chapecó.

El “jogo bonito” de Miguel Terceros podría debutar en el torneo más importante de Brasil, la Serie A, cuando el Santos enfrente al recién ascendido Chapecoense.

Terceros, quien en dos partidos previos se ganó el cariño de la torcida santista, buscará seguir ganándose la confianza del entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda, quien recientemente generó polémica al afirmar no haberlo conocido en conferencia de prensa.

El boliviano competirá por un lugar en el once titular con el jugador argentino de 25 años, Benjamín Rolheiser.

