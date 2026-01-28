La Alcaldía de La Paz, en una alianza estratégica con los transportistas, presentó oficialmente la aplicación denominada “Suben”. Esta herramienta tecnológica busca erradicar el "trameaje" (cobro por tramos cortos), mejorar la seguridad ciudadana y permitir que los usuarios optimicen su tiempo al conocer la ubicación exacta de los vehículos.

El alcalde Iván Arias afirmó que el sistema permitirá verificar que cada unidad parta del "punto A" y llegue efectivamente al "punto B".

"La movilidad no podrá darse la vuelta a la mitad de la ruta; eso es lo que evitará el trameaje", manifestó el burgomaestre. Además, advirtió que el uso del GPS será obligatorio para operar en el municipio: “Todo aquel que quiera operar en La Paz tiene que tener GPS; de lo contrario, será suspendido y se le quitará la licencia”, señaló.

La implementación, que arranca el 1 de febrero, funcionará mediante una aplicación móvil que permitirá el seguimiento constante de las rutas. Los choferes que infrinjan los recorridos establecidos serán sancionados según la nueva disposición municipal.

Por su parte, Limbert Tancara, dirigente del Transporte Libre, aseguró que su sector respalda la medida. El dirigente explicó que los transportistas realizarán un aporte diario de 70 centavos por el uso de la aplicación, monto que les otorgará beneficios adicionales como un seguro de vida para ellos y sus familias.

"La tecnología es la única forma de regular a ese pequeño sector que hace quedar mal al autotransporte. El transportista de vocación cumple con su ruta", afirmó Tancara, quien además solicitó que los operativos de control se realicen de manera conjunta entre la dirigencia sindical y la Guardia Municipal para garantizar la transparencia del sistema.

