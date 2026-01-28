Bono PEPE: Tercer día de pago, conozca quiénes cobran hoy y las recomendaciones de la Gestora

Este miércoles 28 de enero marca la tercera jornada de pago del Bono de Protección y Equidad (PEPE), una medida económica destinada a los sectores más vulnerables de la población.

Durante las primeras 48 horas, el proceso se ha desarrollado con fluidez en las más de 40 entidades bancarias habilitadas, la Gestora habilitó las herramientas digitales de verificación para asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos de vulnerabilidad.

¿Quiénes cobran hoy?

Bajo el sistema de pago por día de cumpleaños, hoy están habilitados para pasar por ventanilla:

Todas las personas cuya fecha de nacimiento sea el día 28 (sin importar el mes).

Requisito: Presentar Cédula de Identidad original y una fotocopia simple.

Recomendaciones clave de la Gestora

La entidad estatal recordó que este bono de Bs 150 mensuales (enero, febrero y marzo) no requiere de un registro previo, ya que la base de datos se cruza con los beneficiarios de otros bonos sociales existentes.

No es acumulativo diario: Si tu cumpleaños fue el 26 o 27 y no cobraste, deberás esperar a las fechas de rezagados o cobrar el acumulado en febrero.

Evite tramitadores: El trámite es personal y gratuito. No se debe entregar información bancaria por llamadas o enlaces de WhatsApp.

Plazo extendido: Si un beneficiario no puede asistir este mes, el monto se acumula. El plazo final para cobrar los Bs 450 totales vence el 30 de abril.

Para consultas sobre habilitación, la población puede acceder al portal oficial de la Gestora o comunicarse con su línea gratuita de atención al cliente.

