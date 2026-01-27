¿Qué impacto tiene la devolución de dólares ? Esto dice un analista económico

El mercado cambiario en Bolivia ha comenzado a reaccionar ante las recientes determinaciones del Ejecutivo. Este lunes, el presidente Rodrigo Paz oficializó el inicio de la devolución de dólares físicos a ciudadanos con ahorros de hasta $us 1.000, una medida que busca inyectar liquidez inmediata y frenar la especulación en el mercado paralelo.

El plan, que forma parte de una estrategia de "unificación cambiaria" proyectada para este 2026, ha generado un optimismo cauteloso, provocando que la cotización del dólar en la calle muestre ligeras bajas tras meses de incertidumbre.

Para el economista Gonzalo Chávez, la medida es un paso necesario para recuperar la confianza del ciudadano, aunque advierte que el camino hacia la estabilidad total es aún largo.

Según el analista, la liberación de estos fondos permite que el pequeño ahorrista respire, pero el sistema financiero todavía arrastra una deuda significativa heredada de gestiones pasadas que debe ser saneada para normalizar el flujo de divisas.

“Definitivamente es una señal positiva, que se devuelva a 75.000 familias como 1.000 dólares por familia, eso son 75 millones de dólares; es un valor que ciertamente puede entrar al mercado y hacer que baje ligeramente el tipo de cambio. Pero hay que poner siempre en el contexto de que la deuda total de los bancos privados (...) son como 2.200 millones de dólares; esta devolución es solamente el 3.4%. Es un paso importante, es una señal solamente, y todavía el mensaje que tenemos que dar para recuperar estabilidad y credibilidad requiere de 2.125 millones de dólares para devolver a las personas y empresas que pusieron su dinero”, manifestó Chávez.

La administración del presidente Rodrigo Paz Pereira ha fundamentado estas acciones en un ambicioso programa de reformas que incluye la eliminación de impuestos (como el ITF) y la captación de más de $us 7.000 millones en créditos internacionales.

La meta del Gobierno es clara lograr que, para el segundo semestre de 2026, cualquier ciudadano o empresa pueda retirar sus ahorros sin restricciones, eliminando la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo que ha distorsionado los precios en el país.

