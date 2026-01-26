Gobierno inicia devolución de ahorros en dólares a más de 75.000 familias

El presidente Rodrigo Paz informó que a partir de este martes el sistema financiero iniciará la devolución de ahorros en dólares a las familias que tienen hasta 1.000 dólares en el sistema financiero, como parte de las medidas orientadas a normalizar la economía y fortalecer la confianza en el sistema financiero.

“Estamos iniciando con los más necesitados, con aquellos que son cerca de 75.000 familias que tenían hasta 1.000 dólares y después iremos progresivamente en los siguientes meses, no podemos largar todo de pronto”, indicó Paz.

El anuncio fue dado en una entidad financiera en Potosí y en donde una persona realizó el retiro de 500 dólares en presencia del mandatario y del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

Por su parte, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, destacó que esta decisión es resultado de una política económica que busca “ordenar la casa” y avanzar en la dirección correcta, destacando además el rol de la ciudadanía en este proceso.

Según Espinoza, más de 75.000 familias podrán volver a disponer de sus ahorros, en un contexto que calificó como un paso inicial para revertir la situación heredada en el sistema financiero.

El ministro destacó el impacto social de la medida y aseguró que la devolución de los recursos reafirma el compromiso del Gobierno con la estabilidad económica y el futuro del país.

El mandatario agregó que la liberación de los dólares es gracias a la confianza del pueblo boliviano en el Gobierno y en que estos recursos ya nos van destinados a la subvención de hidrocarburos.

“El anterior gobierno agarraba el dólar de la señora, de la empresa, se los quedaba y con eso compraba diésel y gasolina, ahora los recursos no son para deuda, sino para invertir en la economía nacional y en las familias bolivianas”, acotó el presidente Paz.

