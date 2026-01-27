Devolución de ahorros en dólares inicia este martes para inyectar liquidez en el mercado interno

En un acto central realizado en el departamento de Potosí, el presidente Rodrigo Paz anunció este lunes el inicio formal de la devolución de ahorros en dólares a través de la banca privada y pública. La medida se hará efectiva a partir de este martes 27 de enero para todos aquellos que ahorristas que tienen depósitos de hasta 1.000 dólares.

Esta medida, que en su etapa inicial beneficia a más de 75.000 familias ahorristas, busca inyectar liquidez al mercado interno y poner fin a las restricciones que afectaron al país en años anteriores.

El mandatario enfatizó que el objetivo principal es recuperar los más de $us 2.600 millones que, según denunció, fueron retenidos por la administración anterior.

"Los dólares vuelven a los bolivianos; vamos a ir devolviendo progresivamente para que el país se estabilice", manifestó Paz, subrayando que la medida es clave para normalizar la economía nacional.

Durante su intervención, el presidente aseguró que esta liberación elimina el fantasma del "corralito" bancario. En esta primera fase, los usuarios podrán retirar montos de hasta $us 1.000. La estrategia gubernamental apunta a que el flujo de moneda extranjera sea constante para incentivar nuevamente el ahorro legal.

"Esto se hace para que confíen en el sistema financiero, para que pongan sus dólares y los retiren cuando quieran. Poco a poco iremos devolviendo los dólares a quienes son los verdaderos propietarios", afirmó el jefe de Estado.

Paz destacó que el éxito de esta política depende de la recuperación de la certidumbre ciudadana. Al eliminar lo que denominó el "Estado tranca", el Gobierno prevé que la población retorne al sistema bancario formal, estabilizando así el tipo de cambio paralelo y fortaleciendo las reservas de las familias bolivianas.

