Cobra tu bono PEPE: Ingresa aquí para verificar si recibirás o no el bono de Bs 450

Con el objetivo de agilizar la entrega del beneficio económico y evitar las filas innecesarias en las oficinas estatales, se ha puesto en marcha un sistema de verificación inmediata. El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que otorga un pago de Bs 450, requiere que cada ciudadano valide su estado en el padrón antes de proceder al cobro.

Para ello, la tecnología se ha convertido en el puente principal, permitiendo que la respuesta sobre la habilitación llegue de manera instantánea al dispositivo del usuario.

El código QR: Tu puerta de acceso al beneficio

La herramienta central de este proceso es el código QR oficial emitido por la Gestora Pública. Este código ha sido diseñado para funcionar como una "llave digital" que dirige al usuario directamente al servidor de validación de datos.

Al escanearlo con la cámara de un teléfono celular, el ciudadano es redirigido a una interfaz segura donde solo debe ingresar dos requisitos: su número de Cédula de Identidad y su fecha de nacimiento.

Verificación sin intermediarios

El uso de este código QR elimina cualquier paso burocrático intermedio. Una vez que el usuario escanea la imagen y completa los campos solicitados, el sistema procesa la información en tiempo real.

Si el resultado es positivo, la plataforma confirma la habilitación para el cobro de los Bs 450, permitiendo que el beneficiario sepa con certeza que puede acudir a la entidad bancaria más cercana. Esta modalidad garantiza que la información sea privada, personal y, sobre todo, gratuita.

Es fundamental que la población utilice únicamente el código QR que aparece en la publicidad oficial de la Gestora, el Ministerio de Economía y la APS. Al ser un proceso fiscalizado, el escaneo asegura que los datos del ciudadano viajen de forma encriptada, protegiendo la identidad del beneficiario.

Se recomienda a los usuarios no confiar en capturas de pantalla de dudosa procedencia y buscar siempre la imagen original que acompaña las publicaciones del Gobierno para garantizar una consulta exitosa y segura.

