¡Hoy comienza el pago del bono PEPE! Verifique si le corresponde antes de ir al banco

El bono de Bs 150 se pagará desde este lunes 26 de enero de forma escalonada, según la fecha de nacimiento del beneficiario.

La Gestora Pública activó este lunes el pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) en todo el país. El beneficio es de 150 bolivianos mensuales, correspondientes a enero, febrero y marzo, y será entregado de manera progresiva para evitar aglomeraciones en los bancos.

Cronograma

El cronograma se basa en el día de nacimiento del beneficiario:

Lunes 26: cobran los nacidos un 26 , sin importar el mes.

Martes 27: los nacidos un 27 .

Así continúa sucesivamente los siguientes días.

El único requisito para hacer efectivo el cobro es presentar la Cédula de Identidad vigente, en original y con una fotocopia.

“Se pagará en la fecha de cumpleaños. Si no pueden hacer el cobro en estos meses, pueden acudir para cobrar en conjunto en abril”, explicó Marcelo Fernández, gerente de la Gestora Pública.

Cómo saber si le toca cobrar

La Gestora habilitó una plataforma digital gratuita para consultar si una persona está habilitada para recibir el bono.

Ingrese a www.gestora.bo

Busque el ícono del quirquincho (mascota oficial del programa)

Ingrese: Su número de carnet de identidad Su fecha de nacimiento



El sistema le mostrará si es beneficiario y qué día le corresponde cobrar. Esta herramienta busca evitar que las personas acudan innecesariamente a las entidades financieras.

“Es una herramienta para que la población no haga filas sin necesidad si es que no le corresponde”, afirmó Fernández.

¿Quiénes están en la lista?

La base de datos se conformó con registros existentes de beneficiarios del:

Bono Juancito Pinto

Renta Dignidad

La información fue cerrada al 30 de noviembre de 2025. No es posible realizar nuevas inscripciones.

Atención preferencial

La Gestora informó que se coordinó con el sistema financiero para implementar filas preferenciales para adultos mayores en bancos y entidades autorizadas.

Además, se habilitó la línea gratuita 800-101-070 para responder consultas sobre el padrón y fechas de cobro.

