¡Atención! Así se cotiza el dólar paralelo este lunes 26 de enero en Bolivia

El tipo de cambio en el mercado informal mostró leves variaciones este lunes, en medio de una alta demanda de divisas.
26/01/2026 6:46
Las cotizaciones en el mercado informal se movieron ligeramente, con precios entre Bs 9,52 y Bs 9,56, según portales especializados.
Este lunes 26 de enero, el dólar estadounidense en el mercado paralelo mostró leves variaciones respecto a la jornada anterior, de acuerdo con portales que monitorean la cotización informal en Bolivia.
Según el sitio dolarboliviahoy.com, la divisa se cotiza en:
Bs 9,56 para la compra
Bs 9,52 para la venta
Estos valores representan una pequeña diferencia frente al domingo, cuando la compra se situaba en Bs 9,55 y la venta se mantenía en Bs 9,52.
Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, reportó precios similares, aunque invertidos:
Bs 9,55 para la compra
Bs 9,52 para la venta
La información refleja una ligera fluctuación en las referencias del dólar en el mercado informal, donde no hay un valor único ni oficial, pero que sigue siendo observado de cerca por sectores que demandan divisas, como comerciantes, importadores y viajeros.
El tipo de cambio oficial del dólar en Bolivia, administrado por el Banco Central, se mantiene fijo en Bs 6,96 para la venta y Bs 6,86 para la compra.
