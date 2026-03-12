Así cierra el dólar en el mercado paralelo este jueves 12 de marzo en Bolivia

La moneda estadounidense en el mercado informal registró fluctuaciones moderadas durante este jueves 12 de marzo, cerrando la jornada con una tendencia hacia la estabilidad tras los movimientos observados en las primeras horas de la mañana y el mediodía. De acuerdo con el monitoreo de los principales portales especializados, la divisa mantuvo un rango operativo que osciló entre los Bs 9,20 y los Bs 9,30 en los distintos puntos de medición diaria.

Según el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar paralelo finalizó la tarde con una cotización de Bs 9,28 para la compra y Bs 9,25 para la venta. Este valor de cierre representa un ligero ajuste respecto al inicio de la jornada, cuando a las 6:00 a.m. se situaba en Bs 9,30 para la compra y Bs 9,26 para la venta. Al promediar el mediodía, el sitio registró un descenso temporal, ubicando la moneda norteamericana en Bs 9,24 para la compra y Bs 9,20 para la venta.

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net, que realiza actualizaciones en tiempo real sobre el denominado "dólar blue", mostró cifras similares al cierre de la tarde, situando la divisa en Bs 9,27 para la compra y Bs 9,25 para la venta. El comportamiento reportado por este portal inició el día con valores de Bs 9,25 para la compra y Bs 9,26 para la venta, mientras que al mediodía coincidió con la baja generalizada del mercado informal, alcanzando los Bs 9,24 para la compra y Bs 9,20 para la venta.

Estos indicadores reflejan la dinámica actual del mercado de divisas en el país, donde la oferta y la demanda en el sector informal continúan marcando el ritmo de las transacciones fuera del sistema financiero oficial. Los operadores y usuarios del mercado paralelo mantienen una vigilancia constante sobre estas plataformas ante la volatilidad que caracteriza a la cotización de la moneda extranjera en el corto plazo.

