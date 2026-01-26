Cobra tu bono PEPE: Estas son las plataformas habilitadas por la Gestora para verificar tus datos

La Gestora Pública habilitó consultas digitales y telefónicas para que confirmes tu beneficio sin salir de casa. Conoce los canales oficiales que funcionan las 24 horas y evita traslados innecesarios a las oficinas bancarias.

Desarrollo: Herramientas digitales y atención al ciudadano

La verificación es automática y no requiere trámites previos, ya que el sistema utiliza las bases de datos de bonos ya existentes (Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad, entre otros). Los canales oficiales habilitados son:

Sitio Web: Ingresando a www.gestora.bo, en la sección "Programa PEPE", donde solo deberás introducir tu número de cédula y fecha de nacimiento.

Línea Gratuita 800-101-070: Para recibir asistencia directa y resolver dudas sobre el estado de tu pago.

WhatsApp de Mensajería (771-99-342): Una opción práctica para consultas rápidas vía texto.

Es vital recordar que las plataformas presenciales de la Gestora sí atienden bajo el cronograma de nacimiento. Por ello, se insta a la ciudadanía a priorizar los medios digitales para evitar aglomeraciones y asegurar una atención oportuna para todos.

