Bono PEPE: consulte desde su celular o computadora si está en las listas oficiales de la Gestora

Con el inicio del pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) este lunes 26 de enero, la Gestora Pública ha puesto en marcha un moderno sistema de consulta automatizado para que la población no tenga que acudir a las sucursales bancarias solo para preguntar si es beneficiaria.

A través de un cruce de datos inteligente, el sistema permite a madres, tutores de escolares, personas con discapacidad y adultos mayores confirmar si están habilitados para recibir los Bs 450 desde la comodidad de su hogar, utilizando un celular o una computadora con acceso a internet.

Canales oficiales de consulta rápida

Para transparentar la entrega de este apoyo económico, se han habilitado tres vías principales que funcionan sin restricciones de cronograma (puedes consultar cualquier día de la semana):

Plataforma Web: Ingresa al portal oficial www.gestora.bo. Deberás buscar el ícono del "Quirquincho" (mascota de la entidad), donde el sistema solo te solicitará tu número de Cédula de Identidad y tu fecha de nacimiento para darte una respuesta inmediata.

Línea Gratuita 800-101-070: Pensada para quienes no tienen acceso a internet o prefieren una guía verbal. Un operador verificará tus datos y te confirmará si estás en la lista.

WhatsApp de Mensajería (771-99-342): Una alternativa ágil para recibir orientación y resolver dudas mediante texto de forma segura.

Verificación previa: la clave para evitar filas

El gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, destacó que esta herramienta digital busca el "adiós a las filas" innecesarias. Al verificar previamente tu estado de habilitación, aseguras que tu viaje al banco sea efectivo. Recuerda que si el sistema te confirma como habilitado, recién deberás presentarte en una de las 44 entidades financieras habilitadas únicamente el día que coincida con tu fecha de nacimiento.

Dato importante: Si tu consulta es presencial en las plataformas de la Gestora, ahí sí deberás respetar el cronograma de nacimiento. Por ello, la recomendación es priorizar los canales digitales.

¿Quiénes aparecen en las listas?

El sistema ya ha cargado automáticamente a los beneficiarios de los padrones oficiales de 2025. Esto incluye a quienes ya perciben el Bono Juana Azurduy, el Bono Juancito Pinto, el Bono de Indigencia/Discapacidad y la Renta Dignidad (para no rentistas). Si cumples con los requisitos y el sistema indica que no estás habilitado, puedes utilizar la misma línea gratuita para recibir orientación sobre cómo actualizar tus datos o realizar un reclamo formal si corresponde el caso.

