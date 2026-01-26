¡Ya puedes cobrar el bono PEPE! Revisa el cronograma oficial de pagos

Desde las primeras horas de este lunes 26 de enero comenzó el pago del bono PEPE en todo el país, con un esquema organizado según el día de nacimiento de cada beneficiario. El programa fue activado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como un apoyo económico directo, sin necesidad de inscripción previa.

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) consiste en tres pagos mensuales de Bs 150, que suman un total de Bs 450 entre enero y marzo.

¿Cuándo te toca cobrar?

El pago se organiza según el día exacto de tu cumpleaños. Es decir, si naciste un 26, podrás cobrar hoy 26 de enero; si naciste un 27, te tocará mañana, y así sucesivamente.

Para febrero y marzo, se mantiene la misma lógica.

Importante: Personas nacidas el 29, 30 o 31 cobrarán la cuota de febrero durante los mismos días de marzo, debido al calendario.

¿Quiénes pueden cobrar el bono PEPE?

No se requieren nuevos registros. El bono se asigna automáticamente a quienes ya están en alguno de estos programas:

Madres gestantes o con hijos menores de 2 años (Bono Juana Azurduy)

Padres o tutores de escolares (Bono Juancito Pinto)

Personas con discapacidad grave o muy grave

Adultos mayores sin jubilación (beneficiarios de la Renta Dignidad que no son rentistas)

Este bono es adicional y no reemplaza a los beneficios ya existentes.

Requisitos para el cobro

Para retirar el bono en cualquiera de las 44 entidades financieras habilitadas, necesitas:

Cédula de Identidad original

Una fotocopia legible de tu C.I.

El proceso es automático, sin formularios ni trámites adicionales.

¿Cómo saber si eres beneficiario?

La Gestora Pública habilitó una plataforma digital gratuita para verificar tu estado.

Ingresa a: www.gestora.bo Busca el ícono del quirquincho Introduce tu número de carnet y fecha de nacimiento

El sistema te dirá si estás habilitado y qué día puedes cobrar.

Fecha límite: 30 de abril

Si no puedes acudir el día que te corresponde, puedes acumular los pagos. Sin embargo, el plazo final para cobrar es el 30 de abril de 2026.

Después de esa fecha, los montos no cobrados volverán al Tesoro General de la Nación.

