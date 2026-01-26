¿Cobrás el bono PEPE? Consultá desde tu casa si estás habilitado y evitá filas

Para garantizar que el inicio del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) sea ordenado y eficiente, la Gestora Pública ha puesto a disposición de la población diversas herramientas de consulta no presenciales.

El objetivo es que cada ciudadano pueda verificar si está habilitado para el beneficio de Bs 450 sin necesidad de acudir físicamente a las oficinas, utilizando plataformas digitales que funcionan de manera rápida y segura desde cualquier punto del país.

Consulta antes de salir de casa

Antes de dirigirse a una entidad financiera, es fundamental que el beneficiario confirme si sus datos están correctamente registrados en el sistema. La Gestora ha habilitado canales de atención que operan sin restricciones de cronograma, lo que significa que puedes consultar cualquier día, sin importar tu fecha de nacimiento.

Los medios autorizados para la verificación son:

Página web oficial: Acceso directo para consultas de estado de habilitación.

Línea Gratuita 800-10-10-70: Para quienes prefieren atención telefónica directa y orientación personalizada.

WhatsApp de mensajería (771-99-342): Una opción ágil para resolver dudas desde el teléfono móvil.

Atención presencial bajo cronograma

Es importante recordar que, si decides acudir a las plataformas presenciales para realizar consultas o reclamos, la atención se rige estrictamente por el día de tu nacimiento. Esta medida busca evitar aglomeraciones y replicar el orden establecido para el cobro en el banco. Por ejemplo, si naciste un día 26, hoy lunes es tu turno para ser atendido en ventanilla; si naciste otro día, deberás esperar a la fecha correspondiente o usar los canales digitales mencionados arriba.

¿Quiénes deberían estar habilitados?

El programa PEPE utiliza los registros automáticos de los bonos sociales vigentes. Si te encuentras en alguno de estos grupos, es muy probable que ya estés habilitado en el sistema:

Madres del Bono Juana Azurduy.

Tutores de estudiantes del Bono Juancito Pinto.

Personas con discapacidad (grave, muy grave o visual).

Adultos mayores que cobran la Renta Dignidad y no son jubilados.

Desde el Ejecutivo se ha enfatizado que el apoyo de Bs 150 mensuales durante enero, febrero y marzo no requiere nuevas inscripciones. La habilitación es automática para quienes ya forman parte de las bases de datos del Estado.

Al utilizar los canales digitales de la Gestora, los ciudadanos ayudan a descongestionar las oficinas físicas, permitiendo que la atención sea más oportuna para quienes realmente necesitan asistencia presencial.

