¿Por qué no aparezco como beneficiario del Bono PEPE? Conozca las razones y qué hacer para registrarse

Tras el inicio de las consultas para el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), muchos ciudadanos han manifestado su preocupación al no figurar en el sistema. El gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, explicó que existen filtros técnicos y fechas de corte que determinan quiénes acceden a los 150 bolivianos mensuales en esta primera etapa.

Si usted es beneficiario habitual de otros bonos, pero no aparece habilitado para el Bono PEPE, puede deberse a los siguientes factores:

Registro extemporáneo: La base de datos se consolidó con los inscritos hasta el 30 de noviembre de 2025. Si usted se registró en el Bono Juancito Pinto, Juana Azurduy o de Discapacidad después de esa fecha (por ejemplo, el 10 de diciembre), no entró en el sistema de pagos actual.

Condición de rentista: El bono PEPE está dirigido a sectores de extrema vulnerabilidad. Los adultos mayores que ya reciben una renta de jubilación (rentistas) están excluidos, ya que el beneficio solo alcanza a quienes cobran la Renta Dignidad pura.

Inconsistencia de datos: Errores en el número de carnet de identidad o en la fecha de nacimiento dentro de las bases de datos de origen pueden causar que el sistema no reconozca al beneficiario.

A lo largo de este 2026, se habilitarán formularios de registro para identificar a la población vulnerable que actualmente es "invisible" para el sistema. Según Fernández, este censo es vital para garantizar que, ante una posible ampliación de este o nuevos beneficios, nadie que lo necesite quede fuera por falta de información.

“Lo que se hará a lo largo del año es llenar formularios de registro para tener y contar con una base de datos social, como se tiene en otros países, para registrar a la mayor cantidad de personas que son vulnerables”, afirmó la autoridad.

Antes de acudir a una oficina, se recomienda verificar su estado en la línea gratuita 800-101-070 o en la web www.gestora.bo, buscando el ícono del "quirquincho" e ingresando sus datos personales. La misma se habilitará en los próximos días.

