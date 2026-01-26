¿Quiénes podrán retirar sus ahorros en dólares? Aquí le contamos

Desde este martes 27 de enero, los pequeños ahorristas en Bolivia podrán retirar parte o la totalidad de sus fondos en dólares, gracias a una nueva disposición anunciada por el Gobierno nacional y ejecutada a través del Banco Central de Bolivia (BCB).

El presidente del BCB, David Espinoza, informó que la medida alcanza a todas las personas naturales y jurídicas que hasta el 31 de diciembre de 2025 hayan mantenido saldos de hasta 1.000 dólares en cajas de ahorro o cuentas corrientes en moneda extranjera dentro del sistema financiero nacional.

La reposición de dólares fue anunciada oficialmente por el presidente Rodrigo Paz Pereira, junto al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza Yáñez, en un acto realizado en una agencia del Banco FIE en la ciudad de Potosí. Allí, el mandatario aseguró que el objetivo es devolver los recursos “a sus verdaderos dueños”.

“Gracias a las bolivianas y bolivianos por creer en este gobierno. Nosotros vamos a ir liberando estos dólares para que vuelvan a sus verdaderos dueños, al hombre y mujer trabajadora”, afirmó el jefe de Estado.

¿Quiénes se benefician?

Según explicó el titular del BCB, podrán acceder a sus dólares:

Personas naturales.

Personas jurídicas.

Con cuentas en dólares.

Que tengan saldos iguales o menores a $us 1.000 al 31 de diciembre de 2025.

Los retiros podrán realizarse en efectivo y en la divisa estadounidense, y el BCB ya está proveyendo billetes a las entidades financieras para garantizar la devolución.

Medida permanente

Las autoridades aclararon que la disposición no es transitoria, sino de carácter permanente, lo que significa que los ahorristas podrán disponer de sus dólares cuando lo deseen, sin restricciones extraordinarias como las que regían anteriormente.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza Yáñez, señaló en redes sociales que la medida permitirá que más de 75.000 familias vuelvan a disponer de sus ahorros. Por su parte, el presidente del BCB habló de más de 750.000 ahorristas beneficiados con depósitos dentro del rango establecido.

Cambio de rumbo económico

El Gobierno enmarca esta decisión dentro de su estrategia de estabilización macroeconómica, que también incluye la normalización en el suministro de combustibles, el levantamiento de la subvención a los carburantes y programas de protección social ante el incremento de precios.

Además, las autoridades señalaron que la reposición de dólares busca revertir las restricciones impuestas en la anterior administración, a las que el presidente Paz se refirió como parte de un modelo de gestión que frenó la circulación de divisas en el país.

“Estamos devolviendo la confianza y la platita a sus verdaderos dueños. Con pasos firmes y sin mentiras, iniciamos este 2026 liberando los dólares de más de 75.000 familias bolivianas”, sostuvo el mandatario.

