Paso a paso: así se devolverán los ahorros en dólares desde este martes

El inicio de la devolución de ahorros en dólares en Bolivia representa no solo una medida financiera, sino un operativo logístico de gran magnitud, coordinado entre el Banco Central de Bolivia (BCB) y las Entidades de Intermediación Financiera (EIF).

El proceso arranca formalmente este martes 27 de enero y prioriza a personas naturales y jurídicas con saldos de hasta 1.000 dólares, correspondientes a la primera fase del plan oficial.

Según el Gobierno, la devolución es de carácter permanente, por lo que los ahorristas no están obligados a retirar sus fondos de inmediato, sino que pueden hacerlo de acuerdo con sus necesidades, revirtiendo así las restricciones aplicadas en años anteriores.

¿Cómo se realizará la devolución?

Para garantizar la entrega de dólares en efectivo, el BCB ejecutó un envío físico de billetes a las bóvedas de las entidades financieras. El proceso se desarrollará de la siguiente manera:

Lugar de retiro: la entidad financiera donde el ahorrista tiene registrada su cuenta.

Requisito: contar con un saldo igual o menor a 1.000 dólares al 31 de diciembre de 2025 .

Modalidad: entrega en dólares estadounidenses en efectivo .

Plazo: la medida no tiene fecha límite para el retiro.

Los recursos destinados a esta devolución provienen del ajuste del encaje legal y del ahorro generado por la eliminación de los subsidios a los combustibles, lo que permitió elevar las reservas líquidas de 68 millones a más de 500 millones de dólares, según datos oficiales.

Alcance y próximas etapas

Esta primera fase alcanza a alrededor del 80% de los depositantes del sistema financiero, lo que equivale a unas 770.000 personas.

El Ministerio de Economía prevé una segunda fase durante el primer semestre de 2026 .

En esa etapa se incluirán cuentas con saldos de entre 4.000 y 5.000 dólares .

El objetivo final es liberar cerca de 2.400 millones de dólares que permanecían retenidos en el sistema financiero.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, afirmó que la medida apunta a normalizar el flujo de divisas y recuperar la confianza de los ahorristas.

