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Policial

Piden 6 meses de cárcel para mujer acusada de tentativa de infanticidio en El Alto

La Fiscalía solicita seis meses de detención preventiva para la acusada, mientras se desarrolla la audiencia cautelar con seguimiento de instituciones de derechos humanos.

Red Uno de Bolivia

18/03/2026 14:43

Foto referencial.
El Alto

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La audiencia de medidas cautelares contra Marta Canaza se instaló este miércoles de manera virtual, mientras el Ministerio Público solicita seis meses de detención preventiva por el presunto delito de tentativa de infanticidio contra sus tres hijos.

“Estamos haciendo el seguimiento para que los operadores de justicia actúen con objetividad y se haga justicia, porque nadie tiene derecho a atentar contra la vida de los menores”, señaló Virginia Ugarte, presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto.

 

El acto fue fijado para las 12:30 y se desarrolla con seguimiento de representantes de Derechos Humanos, la Defensoría y autoridades judiciales, mientras la sindicada participa de forma virtual desde celdas policiales en la zona de la Ceja de El Alto.

Asimismo, Ugarte indicó que existirían otras personas presuntamente implicadas en el hecho, por lo que pidió que la investigación se amplíe.

“Hay que ver a otras personas y tienen que ser sancionadas conforme a la normativa”, afirmó.

De acuerdo con la imputación, la Fiscalía sustenta su pedido en riesgos procesales establecidos en la normativa vigente, mientras se aguarda la determinación judicial sobre la situación jurídica de la acusada.

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