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“No nos atendieron”: reclamos en el Sereci obligan a hacer fila desde la noche

Personas aguardan desde la noche para ser atendidas al día siguiente, mientras denuncian que el servicio se suspendió antes de lo previsto.

Juan Marcelo Gonzáles

18/03/2026 20:41

Foto: captura de video
La Paz

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Usuarios del Servicio de Registro Cívico (Sereci) en La Paz denunciaron la falta de atención nocturna pese a que la institución había anunciado la ampliación de horarios hasta la medianoche.

Un reporte desde la sucursal ubicada en la calle Bolívar evidenció que, a pesar del comunicado emitido un día antes, en el que se informaba que la atención se extendería de 08:00 a 00:00, en horas de la noche ya no se estaba brindando servicio al público.

En el lugar se observó la presencia de varias personas formando filas, no para ser atendidas en ese momento, sino con el objetivo de asegurar un turno para el día siguiente.

“Estábamos hasta las cinco de la tarde y ya nos dijeron que no nos van a atender. Nos entregarán fichas mañana desde las siete y recién atenderán desde las ocho”, relató una de las ciudadanas que aguardaba en la fila.

De acuerdo con la información proporcionada, la decisión de suspender la atención estaría relacionada con el despliegue del personal hacia tareas vinculadas al proceso electoral, especialmente en el centro de monitoreo.

La situación generó molestia entre los usuarios, quienes esperaban ser atendidos en el horario ampliado anunciado oficialmente. Además, se conoció que este escenario podría repetirse en otras sucursales del Sereci en la ciudad.

Ante la alta demanda, las personas optaron por permanecer en filas durante la noche para asegurar atención en la jornada siguiente, evidenciando la saturación del servicio en los días previos a las elecciones.

 

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