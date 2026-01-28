¿Bajó el dólar? Así se cotiza en el mercado paralelo este miércoles tras la devolución de divisas

¡Atención! Tras el anuncio del Gobierno de la liberación de dólares, la cotización en el mercado paralelo de Bolivia registró una nueva baja este miércoles según registran plataformas digitales.
28/01/2026 6:38
La cotización del dólar en el mercado paralelo registró una nueva baja este miércoles 28 de enero, tras el anuncio de liberación de dólares realizado por el Gobierno.
De acuerdo con datos publicados en esta jornada por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense mostró una reducción tanto en el precio de compra como de venta.
Venta: 9,20 bolivianos por dólar
Compra: 9,28 bolivianos por dólar
Las cifras representan una disminución respecto a la jornada anterior, cuando el dólar paralelo llegó a cotizarse en 9,30 bolivianos para la venta y 9,35 bolivianos para la compra.
De acuerdo con el registro de este miércoles, el precio de venta bajó 10 centavos, mientras que el valor de compra descendió 7 centavos.
Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza el tipo de cambio cada 15 minutos, reportó este miércoles valores similares:
Compra: 9,26 bolivianos
Venta: 9,22 bolivianos
Cotizaciones del dólar Paralelo
Cotización del dólar Blue
