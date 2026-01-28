“Este es el momento de pacificar”: piden diálogo para evitar enfrentamientos en Las Londras

Una reunión interinstitucional activó operativos de control en la zona de Las Londras, en el norte cruceño, ante el avance de grupos que ocupan predios de manera ilegal. Las acciones son encabezadas por la Policía Boliviana y no se descarta el apoyo de las Fuerzas Armadas si la situación se desborda.

El representante legal de los predios afectados, el abogado Álvaro Latorre, advirtió que los avasallamientos se han fortalecido por la acción de pequeños grupos organizados que “romantizan” la toma ilegal de tierras y distorsionan la realidad del sector productivo.

“Hay un grupo de personas que hace creer que quitarle al que produce es justicia social. Eso es falso y muy peligroso”, señaló.

Latorre explicó que en la zona existe una unión entre avasalladores provenientes de distintos puntos del departamento, incluso con refuerzos que estarían llegando desde San Julián y Guarayos. “El delito es delito y trae consecuencias para las familias. El Estado tiene que recuperar el control de estos territorios”, afirmó.

No obstante, el jurista sostuvo que el diálogo debe ser la primera vía para evitar enfrentamientos. En ese marco, hizo un llamado a las dirigencias orgánicas de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos e Interculturales para que intervengan y frenen la escalada de violencia.

“Este es el momento de pacificar y evitar que la sangre llegue al río”, enfatizó.

Respecto al apoyo militar, Latorre aclaró que la Constitución establece que la Policía es la encargada del orden interno, pero que las Fuerzas Armadas pueden intervenir si la institución policial es rebasada.

En la misma línea, el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, confirmó que las Fuerzas Armadas se encuentran en estado de apresto y listas para actuar dentro del marco legal si es necesario.

La autoridad remarcó que, a diferencia de gestiones pasadas, el Gobierno no permitirá avasallamientos ni filtración de información sobre predios en conflicto. “Existen planes operativos que se mantienen en reserva para garantizar su efectividad”, sostuvo.

Desde el ámbito legal, Latorre recordó que existen mandamientos de aprehensión, órdenes fiscales y resoluciones emitidas por jueces e instancias como el INRA contra personas identificadas como cabecillas de los avasallamientos. Añadió que los operativos se ejecutarán priorizando la seguridad y con apoyo de grupos especiales y tecnología.

