¿Quién es el nuevo viceministro de Tierras y cuál ha sido su trayectoria?

Hormando Vaca Díez Jiménez fue posesionado este miércoles como nuevo viceministro de Tierras, incorporándose al Gobierno en un área clave vinculada a la administración y saneamiento de tierras en el país. Su designación no solo marca un cambio de autoridad, sino que también pone en escena a una figura con antecedentes políticos familiares y presencia previa en la dirigencia deportiva.

Vaca Díez Jiménez es hijo de Hormando Vaca Díez Vaca Díez, quien fue presidente del Congreso Nacional en 2003, además de dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y presidente del Senado. Su padre fue una figura destacada de la política boliviana de inicios de los años 2000.

Antes de asumir funciones en el Estado, el nuevo viceministro tuvo actividad pública principalmente en el ámbito deportivo. Estuvo vinculado al club cruceño Oriente Petrolero, donde fue socio benefactor y se desempeñó como exvocero de la institución.

Su nombre también apareció en la escena nacional del fútbol en diciembre de 2021, cuando se inscribió como candidato a la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), en lo que representó su incursión en la dirigencia deportiva a nivel nacional.

Ahora, Vaca Díez Jiménez da el salto a la administración pública en un cargo de alta sensibilidad política y social. El Viceministerio de Tierras es una instancia estratégica en la gestión estatal, debido a los permanentes conflictos, procesos de saneamiento y demandas relacionadas con el acceso y la tenencia de la tierra en distintas regiones del país.

Durante su presentación oficial, la nueva autoridad adelantó que su gestión buscará fortalecer el rol técnico de las instituciones del área, especialmente del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), entidad encargada de la administración de tierras.

