Hormando Vaca Díez Jiménez es posesionado como nuevo viceministro de Tierras

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo Flores, posesionó este miércoles a Hormando Vaca Díez Jiménez como nuevo viceministro de Tierras, en un acto oficial realizado en la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno, en la ciudad de La Paz.

La nueva autoridad asume funciones en una de las áreas más sensibles de la administración pública, marcada por conflictos históricos, demandas sociales y debates políticos en torno al acceso, la distribución y la regularización de tierras en el país.

Durante su acto de posesión, Vaca Díez lanzó cuestionamientos a la gestión anterior en materia de tierras. Afirmó que durante el periodo del Movimiento Al Socialismo (MAS) este recurso fue convertido en un “botín para beneficiar a mafias disfrazadas de movimientos sociales”.

En esa línea, anunció que una de sus primeras acciones será “devolver la institucionalidad al INRA”, entidad encargada del saneamiento y administración de tierras en Bolivia.

Vaca Díez Jiménez es hijo de Hormando Vaca Díez, quien fue presidente del Congreso Nacional en 2003 y exdirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Con su posesión, el Gobierno busca fortalecer la gestión del Viceministerio de Tierras, instancia clave en la implementación de políticas relacionadas con saneamiento, titulación y administración de predios rurales, en un escenario donde el tema tierra continúa siendo un eje de alta sensibilidad social y política.

“Una de nuestras primeras acciones será devolver la institucionalidad al INRA, recuperando su rol eminentemente técnico y limpiándolo de las mafias que operan con impunidad. Es momento de poner orden, de eliminar el Estado tranca y devolverles la dignidad a los verdaderos productores”, afirmó la nueva autoridad.

