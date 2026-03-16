Un violento atraco se registró en la zona del Parque Industrial de Santa Cruz, donde tres delincuentes armados ingresaron a una empresa, redujeron al guardia de seguridad y se llevaron una suma de dinero antes de huir del lugar.

Según el reporte preliminar, los antisociales llegaron a bordo de un vehículo de color blanco. Tras ingresar al predio, redujeron al guardia de seguridad y obligaron a los trabajadores a trasladarse a otro ambiente, mientras sustraían el dinero que se encontraba en el interior de la empresa.

El botín fue retirado en dos bolsas, tras lo cual los delincuentes abordaron nuevamente el motorizado para darse a la fuga.

Sin embargo, trabajadores y guardias de seguridad iniciaron una persecución que continuó por varias calles de la zona. Metros más adelante, los sujetos chocaron contra un camión que se encontraba estacionado, lo que los obligó a abandonar el vehículo y continuar su huida a pie.

En su intento por escapar, los delincuentes interceptaron a una mujer que circulaba en su vehículo por el sector. Los antisociales la encañonaron y le robaron su motorizado, dejándola en el suelo, para continuar con la fuga.

Cámaras de seguridad del lugar y videos grabados por testigos fueron entregados a la Policía, que ahora analiza las imágenes para identificar a los autores del hecho, así como la placa y características de los vehículos utilizados.

Mira la programación en Red Uno Play