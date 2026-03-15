Hermanastra de Marset se mostró sonriente ante cámaras tras su captura

La hermanastra del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue presentada públicamente por la Policía Boliviana junto a otros tres ciudadanos extranjeros que fueron aprehendidos en el mismo operativo.

La escena llamó la atención porque, mientras las autoridades informaban sobre el caso, la mujer se mostró sonriente frente a las cámaras, una actitud que generó sorpresa y comentarios entre los presentes y en redes sociales.

De acuerdo con el informe policial, junto a la mujer fueron detenidos dos ciudadanos colombianos y un venezolano, quienes presuntamente formarían parte del círculo cercano que colaboraba con la logística y el resguardo del prófugo uruguayo.

Los cuatro fueron trasladados a dependencias policiales y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones.

En las próximas horas, el Ministerio Público deberá presentar la imputación formal contra los cuatro detenidos por delitos que podrían incluir favorecimiento a la evasión y asociación delictuosa. Posteriormente se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares, en la que un juez definirá su situación jurídica mientras continúan las investigaciones.

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