Mamen Saavedra llega al debate por la Alcaldía de Santa Cruz

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, llegó la noche de este domingo al escenario del debate electoral acompañado de simpatizantes y en medio de expectativa por el intercambio de propuestas entre los aspirantes al gobierno municipal.

Al igual que otros postulantes, el candidato de la alianza VOS arribó al lugar donde se desarrolla el encuentro que reúne a los aspirantes que buscan dirigir la Alcaldía cruceña en las próximas elecciones.

El debate forma parte de las actividades previas a los comicios organizados por el Órgano Electoral Plurinacional, en los que la ciudadanía elegirá a sus autoridades municipales y departamentales.

Dos bloques para el debate en Santa Cruz

Debido al número de postulantes, el debate en Santa Cruz de la Sierra se organiza en dos bloques.

Bloque 1

Paola Cronembold (Nueva Generación Patriótica)

Soo Hyun Chung (Fuerza y Esperanza)

Alfredo Solares (Patria Unidos)

Angélica Sosa (Santa Cruz Para Todos)

Félix Oros (Movimiento Tercer Sistema)

Manuel Saavedra (VOS)

Bloque 2

Orlando Peña (AUPP)

Carlos Subirana (TODOS)

Rosario Schamisseddine (UNIDOS)

Gary Añez (Primero Santa Cruz)

Rafael Quinteros (Partido Demócrata Cristiano)

Federico Morón (Unidad Nacional)

Camino a las elecciones

Los debates forman parte del proceso previo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, cuando los ciudadanos elegirán alcaldes, gobernadores y otras autoridades locales en todo el país.

Estos encuentros buscan que la población conozca las propuestas de los candidatos y pueda comparar sus planes de gestión antes de acudir a las urnas.

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