¡Atención! Cierran tramo Guadalupe–Pucará por derrumbes en la carretera a los Valles cruceños

El tránsito vehicular en la carretera hacia los Valles Cruceños fue suspendido temporalmente en el tramo Guadalupe–Pucará, debido a derrumbes provocados por las constantes lluvias que afectan a la región. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) activó trabajos de emergencia para restablecer la circulación de forma segura.

El punto más crítico se encuentra en el sector Quebrada Honda, donde se registró un derrumbe de gran magnitud. Ante la emergencia, personal de dos microempresas, junto con retroexcavadoras y palas cargadoras, se trasladó de inmediato al lugar para iniciar las labores de limpieza durante la noche.

Tras identificar la magnitud del deslizamiento, se procedió a la señalización del sector afectado. Sin embargo, el terreno continúa inestable y el desmoronamiento persiste durante la mañana, lo que representa un riesgo para los conductores.

Por esta razón, se determinó el corte total de la ruta desde las 09:00 hasta las 16:00, como medida preventiva para resguardar la seguridad de los usuarios de esta vía, que forma parte de la Red Vial Fundamental (RVF).

Las tareas se desarrollan en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, con el objetivo de habilitar el paso lo antes posible, siempre priorizando la seguridad vial.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles ampliaciones del cierre, ya que las lluvias continúan en la zona y podrían generar nuevos deslizamientos.

Mira la programación en Red Uno Play