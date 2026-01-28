TEMAS DE HOY:
¿Viajas este miércoles 28 de enero? Estos son los cortes y desvíos en rutas del país

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) advierte sobre cortes, desvíos y restricciones en varios tramos de la Red Vial Fundamental. Las afectaciones se concentran en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, por lo que se recomienda planificar el viaje con anticipación y conducir con precaución.

Silvia Sanchez

28/01/2026 10:33

Revisa estos tramos con restricciones en Bolivia. Foto ABC
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Si tienes previsto viajar este miércoles 28 de enero, en la última semana de vacaciones, es clave revisar el estado de las carreteras antes de salir. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió un reporte actualizado con restricciones, desvíos y cortes en varios tramos del país, debido a trabajos de mantenimiento, construcción y emergencias.

Las afectaciones se concentran en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, por lo que las autoridades recomiendan salir con tiempo, planificar rutas alternas y conducir con extrema precaución.

Tramos afectados

Cochabamba – Llavini a Bombeo

  • Restricción vehicular especial

  • Cortes: 07:00 a 11:30 y 13:00 a 17:30

Tarija – Itacua a La Central

  • Restricción vehicular

  • Horarios: 07:00–09:30 | 10:30–12:00 | 13:30–15:30 | 16:30–18:00

La Paz – Patamanta a Huarina

  • Tránsito permitido con desvíos habilitados

  • Dos carriles disponibles

La Paz – Puente Chaco a Puente Villa

  • Restricción por construcción de carretera Unduavi–Chulumani

  • Lunes a sábado: 08:00–12:00 | 13:30–18:00

  • Domingos y feriados: 08:00–13:00

Beni – Santo Domingo a Monte Grande

  • Tramo en evaluación

  • Tránsito restringido en sector Monte Grande – Santo Domingo

Santa Cruz – San Germán a Puente Ichilo

  • Desvío provisional por daño en alcantarilla

Santa Cruz – Bermejo a La Angostura

  • Trabajos con maquinaria pesada en sector Choro Viejo

  • Solo un carril habilitado

Santa Cruz – Guadalupe a Santa Ana

  • Vía no transitable por derrumbe en quebrada honda

  • Conexión entre valles cruceños y Sucre cerrada

Pando – La Floresta (Monte Alegre a San Miguel)

  • Tramo transitable con desvíos por obras en ejecución

Recomendaciones para los viajeros

  • Sal con tiempo suficiente y revisa rutas alternas

  • Respeta la señalización y los desvíos habilitados

  • Mantén distancia de seguridad y conduce con precaución

  • Lleva combustible, agua y provisiones, especialmente en tramos largos o aislados

Desde la ABC y el Ministerio de Obras Públicas aseguraron que los trabajos continuarán de manera coordinada para garantizar la seguridad vial y restablecer la transitabilidad en los tramos afectados.

