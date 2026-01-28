¿Viajas este miércoles 28 de enero? Estos son los cortes y desvíos en rutas del país

Si tienes previsto viajar este miércoles 28 de enero, en la última semana de vacaciones, es clave revisar el estado de las carreteras antes de salir. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió un reporte actualizado con restricciones, desvíos y cortes en varios tramos del país, debido a trabajos de mantenimiento, construcción y emergencias.

Las afectaciones se concentran en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, por lo que las autoridades recomiendan salir con tiempo, planificar rutas alternas y conducir con extrema precaución.

Tramos afectados

Cochabamba – Llavini a Bombeo

Restricción vehicular especial

Cortes: 07:00 a 11:30 y 13:00 a 17:30

Tarija – Itacua a La Central

Restricción vehicular

Horarios: 07:00–09:30 | 10:30–12:00 | 13:30–15:30 | 16:30–18:00

La Paz – Patamanta a Huarina

Tránsito permitido con desvíos habilitados

Dos carriles disponibles

La Paz – Puente Chaco a Puente Villa

Restricción por construcción de carretera Unduavi–Chulumani

Lunes a sábado: 08:00–12:00 | 13:30–18:00

Domingos y feriados: 08:00–13:00

Beni – Santo Domingo a Monte Grande

Tramo en evaluación

Tránsito restringido en sector Monte Grande – Santo Domingo

Santa Cruz – San Germán a Puente Ichilo

Desvío provisional por daño en alcantarilla

Santa Cruz – Bermejo a La Angostura

Trabajos con maquinaria pesada en sector Choro Viejo

Solo un carril habilitado

Santa Cruz – Guadalupe a Santa Ana

Vía no transitable por derrumbe en quebrada honda

Conexión entre valles cruceños y Sucre cerrada

Pando – La Floresta (Monte Alegre a San Miguel)

Tramo transitable con desvíos por obras en ejecución

Recomendaciones para los viajeros

Sal con tiempo suficiente y revisa rutas alternas

Respeta la señalización y los desvíos habilitados

Mantén distancia de seguridad y conduce con precaución

Lleva combustible, agua y provisiones, especialmente en tramos largos o aislados

Desde la ABC y el Ministerio de Obras Públicas aseguraron que los trabajos continuarán de manera coordinada para garantizar la seguridad vial y restablecer la transitabilidad en los tramos afectados.

