¿Viajas este miércoles 28 de enero? Estos son los cortes y desvíos en rutas del país

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) advierte sobre cortes, desvíos y restricciones en varios tramos de la Red Vial Fundamental. Las afectaciones se concentran en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, por lo que se recomienda planificar el viaje con anticipación y conducir con precaución.
28/01/2026 10:33
Si tienes previsto viajar este miércoles 28 de enero, en la última semana de vacaciones, es clave revisar el estado de las carreteras antes de salir. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió un reporte actualizado con restricciones, desvíos y cortes en varios tramos del país, debido a trabajos de mantenimiento, construcción y emergencias.
Las afectaciones se concentran en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, por lo que las autoridades recomiendan salir con tiempo, planificar rutas alternas y conducir con extrema precaución.
Tramos afectados
Cochabamba – Llavini a Bombeo
Restricción vehicular especial
Cortes: 07:00 a 11:30 y 13:00 a 17:30
Tarija – Itacua a La Central
Restricción vehicular
Horarios: 07:00–09:30 | 10:30–12:00 | 13:30–15:30 | 16:30–18:00
La Paz – Patamanta a Huarina
Tránsito permitido con desvíos habilitados
Dos carriles disponibles
La Paz – Puente Chaco a Puente Villa
Restricción por construcción de carretera Unduavi–Chulumani
Lunes a sábado: 08:00–12:00 | 13:30–18:00
Domingos y feriados: 08:00–13:00
Beni – Santo Domingo a Monte Grande
Tramo en evaluación
Tránsito restringido en sector Monte Grande – Santo Domingo
Santa Cruz – San Germán a Puente Ichilo
Desvío provisional por daño en alcantarilla
Santa Cruz – Bermejo a La Angostura
Trabajos con maquinaria pesada en sector Choro Viejo
Solo un carril habilitado
Santa Cruz – Guadalupe a Santa Ana
Vía no transitable por derrumbe en quebrada honda
Conexión entre valles cruceños y Sucre cerrada
Pando – La Floresta (Monte Alegre a San Miguel)
Tramo transitable con desvíos por obras en ejecución
Recomendaciones para los viajeros
Sal con tiempo suficiente y revisa rutas alternas
Respeta la señalización y los desvíos habilitados
Mantén distancia de seguridad y conduce con precaución
Lleva combustible, agua y provisiones, especialmente en tramos largos o aislados
Desde la ABC y el Ministerio de Obras Públicas aseguraron que los trabajos continuarán de manera coordinada para garantizar la seguridad vial y restablecer la transitabilidad en los tramos afectados.
