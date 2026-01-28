CAF destaca la unidad y la integración como la principal fortaleza de América Latina y el Caribe

Durante el acto de inauguración del Foro Económico CAF, que se desarrolla en Panamá, el presidente ejecutivo de la CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, afirmó que la unidad, la cooperación y la integración regional constituyen la mayor fortaleza de América Latina y el Caribe frente a los desafíos del actual escenario global.

En su discurso inaugural, Díaz-Granados compartió tres reflexiones centrales que marcan el rumbo del encuentro y el papel de la región en el nuevo orden internacional.

La primera reflexión estuvo orientada al sentido del foro, que este año se realiza en el marco del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, impulsado por Simón Bolívar como una visión temprana de una región integrada, fuerte y solidaria.

En ese contexto, el titular de la CAF sostuvo que el foro busca fortalecer las capacidades de coordinación regional y potenciar la integración entre los países y con el resto del mundo.

La segunda reflexión abordó el panorama global, marcado, según señaló, por una fragmentación del sistema internacional basado en reglas y el surgimiento de disputas estratégicas por recursos clave para la transición digital y energética. En ese escenario, remarcó que América Latina y el Caribe no es un actor marginal, sino un protagonista de primer orden, con más de 650 millones de habitantes, abundantes recursos naturales y un rol estratégico en la seguridad alimentaria global, la transición energética y el desarrollo tecnológico.

En ese marco, valoró la reciente firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea como una señal positiva para generar certidumbre y confianza.

Díaz-Granados subrayó que los principales problemas estructurales de la región, como la informalidad, la pobreza, el desempleo, la inseguridad, la migración y el deterioro institucional, solo podrán enfrentarse mediante una acción colectiva que priorice el bienestar común, más allá de las diferencias ideológicas.

“Nuestra fuerza como región está en la unidad y en la cooperación”, afirmó, señalando que la integración es hoy un imperativo estratégico para el crecimiento y la prosperidad compartida.

Como la tercera reflexión, el presidente del organismo recordó el origen histórico de las instituciones multilaterales como respuestas a momentos de crisis y destacó que la CAF mantiene esa visión de largo plazo. Actualmente, la entidad cuenta con 24 países accionistas, es el principal emisor no soberano de la región y registra la mejor calificación crediticia de su historia.

Finalmente, Díaz-Granados delineó los principales ejes de acción de la CAF para los próximos cinco años, entre ellos el impulso de oportunidades en áreas urbanas y rurales, una mayor cercanía y flexibilidad con los países miembros y la expansión de sus servicios financieros, con la meta de crecer su cartera en al menos 70% hasta 2031, lo que representa 100.000 millones de dólares en nuevas aprobaciones. Señaló que este esfuerzo se complementará con alianzas público-privadas y con iniciativas como el Foro Económico CAF, orientadas a construir una América Latina y el Caribe más integrada y próspera.

