La aparición de Gwyneth Paltrow en la gala de los Academy Awards 2026 generó gran expectativa entre los fanáticos del cine y la moda. La actriz estadounidense, ganadora del Oscar a Mejor Actriz en 1999, regresó a la alfombra roja con un look que combinó elegancia clásica con detalles modernos.

Su presencia en la ceremonia también coincide con una intensa temporada de premios, impulsada por su participación en la película Marty Supreme, una producción que ha despertado interés tanto por su historia como por su elenco.

Un vestido minimalista con detalles audaces

Para esta edición de los Oscar, la actriz eligió un diseño strapless de seda color marfil firmado por Giorgio Armani Privé.

El vestido destacaba por su silueta minimalista y refinada, adornada con delicados bordados de cristal que aportaban un brillo sutil. A primera vista, el diseño parecía clásico y elegante, pero escondía un detalle inesperado.

El atuendo incluía aberturas laterales estratégicas que dejaban ver unos pantalones de tul en tono nude, un recurso estilístico que fusionaba el glamour tradicional de Hollywood con una estética contemporánea.

Expertos en moda destacaron la apuesta arriesgada de la actriz, señalando su capacidad para reinventar su estilo en cada aparición pública.

El momento que se volvió viral

Sin embargo, la noche también tuvo un momento inesperado.

Mientras descendía por una escalinata dentro del Dolby Theatre de Los Angeles, la actriz habría tenido dificultades para controlar el movimiento del vestido. El gesto provocó un pequeño percance que dejó parcialmente al descubierto la estructura interna del atuendo.

El instante fue captado por cámaras y asistentes presentes en el evento, y en cuestión de minutos las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, convirtiéndose rápidamente en tendencia.

Las reacciones no tardaron en llegar: algunos usuarios elogiaron la elegancia con la que Paltrow manejó la situación, mientras otros debatieron si se trató de un simple accidente o de un detalle de diseño pensado para llamar la atención.

Elegancia incluso en los imprevistos

A pesar del incómodo momento, Gwyneth Paltrow mantuvo la compostura y continuó su recorrido con total naturalidad, demostrando la experiencia que la ha consolidado como una de las figuras más respetadas de Hollywood.

Un ícono de estilo en los Oscar

A lo largo de su carrera, la actriz ha protagonizado algunos de los momentos más recordados de los Academy Awards, tanto por sus interpretaciones cinematográficas como por sus elecciones de moda.

Su regreso a la alfombra roja en 2026 reafirma su vigencia como referente de estilo y como una de las celebridades que mejor domina el arte de brillar frente a las cámaras.

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