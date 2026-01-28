El presidente Rodrigo Paz arribó la madrugada de este miércoles a Panamá, donde inaugurará el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

A través de sus redes sociales, Paz confirmó su llegada con un mensaje en sus historias de Instagram.

“¡Llegamos! ¡Qué gusto ver a nuestras banderas juntas!”, escribió, junto a una imagen de las enseñas de Panamá y Bolivia, mencionando al presidente panameño José Raúl Mulino.

El embajador de Panamá en Bolivia, Julio Luque, junto al Canciller Javier Martinez, fueron los encargados de recibir al mandatario boliviano y a toda su delegación.

El acto inaugural contará con la bienvenida del presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, junto a los presidentes de Bolivia, Panamá, Brasil, Colombia, Ecuador y Guatemala, además del primer ministro de Jamaica y el presidente electo de Chile.

De acuerdo con información oficial, el presidente Rodrigo Paz abrirá el foro en una sesión de alto nivel, que reunirá al mandatario panameño José Raúl Mulino; al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; al presidente de Colombia, Gustavo Petro; al presidente de Ecuador, Daniel Noboa; al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; al primer ministro de Jamaica, Andrew Holness; al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, además de dos Premios Nobel de Economía.

Participación boliviana

La delegación boliviana tendrá una participación activa en la Rueda de Negocios, que se desarrollará durante los dos días del evento, además de contar con un stand-país donde se exhibirá información sectorial, oportunidades de inversión y una muestra de productos nacionales.

Para este miércoles, uno de los ejes destacados será la intervención de los Premios Nobel de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion, quienes aportarán su visión sobre desarrollo institucional, innovación y crecimiento sostenible, temas de gran relevancia para las economías emergentes latinoamericanas.

