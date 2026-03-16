La Paz: Choferes suspenden bloqueos tras acuerdo con YPFB

La Federación de Choferes Primero de Mayo y la estatal petrolera YPFB alcanzaron un acuerdo para resarcir los daños ocasionados por la mala calidad del combustible, tras una reunión realizada la tarde de este martes entre representantes del sector del transporte y autoridades de la empresa estatal.

El ejecutivo de la federación, Edson Valdez, informó que el encuentro concluyó con la firma de un acta en la que se establece el compromiso de compensar a los conductores que resultaron afectados.

“Es evidente que el día de hoy llegamos y hacemos un acuerdo con el presidente de YPFB donde sí o sí va el tema del resarcimiento”, afirmó el dirigente.

Lista de afectados será presentada el lunes

Como parte del acuerdo, el sector del transporte deberá presentar el lunes una lista de los choferes afectados, especialmente de aquellos casos en los que el Registro Único Tributario (RUT) no se encuentra a nombre del conductor.

Según Valdez, esta información permitirá coordinar con las federaciones y sindicatos la forma de certificar a los afectados y avanzar en el proceso de compensación.

Comisiones de control y seguimiento

El dirigente también anunció que se conformarán comisiones para realizar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, las cuales tendrán dos funciones principales.

Por un lado, estas comisiones realizarán inspecciones sorpresivas en la planta de Senkata y en distintos surtidores, con el objetivo de verificar la calidad del combustible y detectar posibles irregularidades.

Además, se habilitará una ventanilla única para que los conductores puedan presentar su documentación en físico, especialmente en casos excepcionales que requieran verificación adicional.

Se descartan bloqueos por el momento

Valdez calificó el encuentro como positivo y señaló que, tras la firma del acuerdo, se descartan las medidas de presión y bloqueos que el sector había anunciado anteriormente.

No obstante, advirtió que, en caso de que YPFB incumpla el acta firmada, el sector del transporte podría retomar movilizaciones.

“Al final el encuentro sí ha sido positivo, pero también sabe el presidente de YPFB que ante el incumplimiento del acta que hemos firmado el día de hoy sí o sí van a ir las medidas de presión”, advirtió.

La reunión entre los choferes y la estatal petrolera comenzó aproximadamente a las 16:00 y concluyó horas después con la firma del documento, que establece los mecanismos para canalizar el resarcimiento a los transportistas afectados.

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